BBL: Zipser-Abschied von Bayern fix! Ex-Nationalspieler kehrt in die Heimat zurück

Paul Zipser setzt seine Karriere in Heidelberg fort. Der Ex-Nationalspieler will dort zurück zu alter Stärke finden. Bayern hält sich eine Hintertür offen.

Ex-Nationalspieler Paul Zipser will seiner Basketball-Karriere bei seinem Heimatverein Academics Heidelberg neuen Schwung geben und verlässt dafür Pokalsieger Bayern München zumindest vorübergehend.

Etwas mehr als ein Jahr nach einer Hirnblutung mit anschließender Notoperation erhofft sich der ehemalige NBA-Profi der Chicago Bulls von dem Neuanfang in gewohnter Umgebung mehr Spielzeit und damit die Grundlage für die Rückkehr zu alter Stärke, um danach in München wieder auf Spitzenniveau spielen zu können.

Zipser könnte zu Bayern zurückkehren

Im Rahmen einer 1+1-Vereinbarung beider Bundesliga-Klubs besteht für Zipser sowohl im nächsten Jahr als auch erst 2025 die Möglichkeit für eine Rückkehr an die Isar.

„Das ist kein Abschied von Bayern, doch ich nehme jetzt mal eine andere Abzweigung, um mittelfristig wieder auf europäischem Niveau Basketball spielen zu können, am liebsten wieder in München“, erläuterte Zipser in einer Mitteilung der Bayern seine Beweggründe für die Heimkehr nach Heidelberg: Trotz viele Schritte nach vorne sei „diese Konzentration nach meiner persönlichen Geschichte vor allem im letzten Jahr schwierig gewesen“.