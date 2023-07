Nübel-Agentur geht jetzt ganz neue Wege

So geht‘s Bayern-Torwart Neuer

Die Agentur Siebert & Backs hat auf die Probleme reagiert. Mit dem früheren Schlussmann Nico Pellatz, der in seiner Karriere unter anderem bei Hertha BSC, Werder Bremen (Pokalsieger), Sparta Rotterdam und Dynamo Dresden im Kasten gestanden hatte, wurde für die betreuten Torhüter extra ein zusätzlicher Berater eingestellt.

Der Aufgabenbereich des 37-Jährigen ist vielschichtig. Als Torwart-Berater arbeitet er eng mit den Torhütern aus der Agentur zusammen. Da wären neben Nübel unter anderem Ralf Fährmann (34, Schalke 04) oder Marian Kirsch. Der 19-Jährige spielt in der neuen Saison für die U23 von Borussia Dortmund.

Es geht um eine individuelle Betreuung, die Analyse der Spiele sowie die Begleitung der persönlichen Karriere. Zudem ist die Akquise junger Talente ein zentraler Baustein in der Arbeit von Pellatz.

„Als ehemaliger Profi-Keeper und Torwarttrainer weiß ich genau, was Torhüter brauchen, wie sie fühlen und was sie denken. Das ist ein unschätzbarer Vorteil, weil das Torwartspiel schon sehr speziell ist und ich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen kann“, sagt Pellatz SPORT1 .

Darum sei es wichtig, „bei einer Spezialisierung auch Spezialisten zu installieren. Ich habe viele Situationen selber erlebt und kann mich in unsere Torhüter reinversetzen“.

Pellatz: „Spannende Aufgabe“

Was reizt ihn am Job des Torhüter-Beraters? „Vor allem die Möglichkeit, talentierte und aufstrebende Torhüter bei ihrer Karriereentwicklung zu unterstützen“, erklärt Pellatz. „Es ist eine spannende Aufgabe, mit jungen Spielern zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten.“

Nico Pellatz (r.) in seiner Zeit als Torwarttrainer von Hertha BSC

Suche nach besten Karrieremöglichkeiten

Nübel begrüßt die Idee mit Pellatz. „Wir Torhüter sind Einzelsportler innerhalb eines Mannschaftssports. Die Meisten wissen eigentlich gar nicht wirklich, was wir machen und wie wir fühlen. Deshalb halte ich die Idee für gut. Ich bin gespannt, wie es dann in der Praxis aussieht“, sagt der gebürtige Paderborner zu SPORT1 .

Die aktuelle Torwart-Situation in Deutschland ist kompliziert. In den vergangenen Jahren haben viele ausländische Torhüter bei den Spitzenklubs der Bundesliga gespielt. Drei der prominentesten Beispiele: Dortmunds Gregor Kobel, Bayern-Torwart Yann Sommer oder Leipzigs Schlussmann Péter Gulásci.

Kritik am Torwarttraining

Ein großes Problem bestehe darin, „dass jungen deutschen Torhütern nicht genügend Chancen gegeben werden, sich über einen längeren Zeitraum zu beweisen und zu entwickeln“. Auch das Torwarttraining in den Vereinen sieht er kritisch, „da es sowohl im Profibereich als auch im Jugendbereich an qualifizierten Trainern mangelt, was jedoch größtenteils auf Budgetbeschränkungen der Vereine zurückzuführen ist“.