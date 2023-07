Zweites NFL-Spiel in Frankfurt ausverkauft

Auch für das zweite Spiel der US-Football-Profiliga NFL in Frankfurt sind innerhalb weniger Minuten alle Tickets verkauft worden.

Auch für das zweite Spiel der US-Football-Profiliga NFL in Frankfurt sind innerhalb weniger Minuten alle Tickets verkauft worden. Mehr als drei Millionen Kartenanfragen gingen am Dienstag für die Partie zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots ein, nur ein Bruchteil der Wünsche konnte erfüllt werden.