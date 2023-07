Vor Abgang zu Milan: Pulisics unzufriedenstellende Zeit bei Chelsea

Christian Pulisic kam 2019 als damals drittteuerster Neuzugang der Vereinsgeschichte zu Chelsea. Doch die Erwartungen erfüllte der Amerikaner nur in einem Saisonendspurt.

So war im Sommer 2019 die damalige Chelsea-Direktorin Marina Granovskaia nach der Verpflichtung von Christian Pulisic in einer Klub-Mitteilung zitiert worden.

Allerdings fand er sich nach einer durchwachsenen Anfangsphase mit zunehmender Zeit immer besser zurecht – vor allem in jenem Saisonendspurt zeigte der bis dato drittteuerste Zugang der Vereinsgeschichte seine Qualität: An den letzten neun Spieltagen gelangen ihm acht Scorerpunkte – den Chelsea-Fans dürfte erstmals bewusst geworden sein, warum ihr Klub 64 Millionen Euro für Pulisic nach Dortmund überwies.

Pulisic gehörte beim BVB nicht mehr zu den Leistungsträgern

Eine ganz andere Gefühlslage dürften hingegen die Anhänger und Vereinsverantwortlichen der Blues viereinhalb Jahre nach dem Deal haben. Denn in den drei vergangenen Spielzeiten war der 24-Jährige insgesamt nur noch an 16 Toren direkt beteiligt – lediglich ein Scorerpunkt mehr als in seiner Debütsaison.