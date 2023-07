Fix! Gladbach holt Offensivspieler

Honorat könne Hofmann "von der Position und vom Profil her ersetzen", hatte der neue Trainer Gerardo Seoane schon am Sonntag gesagt: "Jonas hat vielleicht ein paar Qualitäten, die Franck nicht hat - dafür hat er andere."

Honorat stand bereits vor einem Jahr auf dem Wunschzettel der Borussia, damals scheiterte ein Transfer aber am Veto von Brest. Der Franzose war 2020 für fünf Millionen Euro aus Saint-Etienne dorthin gewechselt. In 134 Partien in der Ligue 1 erzielte er 25 Tore und bereitete 19 vor.