Formel 1: Fahrer-Wechsel fix! Verstappen-Kumpel ist Cockpit los

Was SPORT1 bereits am Montag berichtete , ist nun offiziell: Nyck de Vries ist sein Formel-1 -Cockpit los!

Am Dienstag vermeldete AlphaTauri, dass der Niederländer mit sofortiger Wirkung von Altmeister Daniel Ricciardo ersetzt wird. Der Australier wird damit bereits beim Großen Preis von Ungarn in knapp zwei Wochen im Auto sitzen.

De Vries, Kumpel von Formel-1-Dominator Max Verstappen, konnte die Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden nie so wirklich erfüllen. Platz zwölf in Monaco ist sein bestes Resultat in der laufenden Saison. Zuletzt in Silverstone landete er wieder nur auf Rang 17.