FC Bayern: Zwei konkrete Anfragen! Bundesliga-Klub will Nübel

So geht‘s Bayern-Torwart Neuer

Torhüter Alexander Nübel will den FC Bayern verlassen. Für den Ex-Schalker gibt es nach SPORT1-Informationen zwei konkrete Anfragen, davon eine aus der Bundesliga. Der FCB hat eine klare Präferenz.

Der FC Bayern hat weiterhin keine Verwendung für Alexander Nübel und bereits mehrere Abnehmer am Haken.

Am Dienstag trifft sich Bayerns Transfer-Taskforce unter anderem, um über die Zukunft des 26 Jahre alten Torhüters zu entscheiden, der zuletzt zwei Jahre an die AS Monaco verliehen wurde.