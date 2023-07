Wimbledon: Tennis-Star Raducanu kassiert trotz Verletzung ab

Anzeige

Tennis-Star kassiert trotz Verletzung ab

Instagram-Explosion dank Wimbledon! Das ist Englands neuer Tennis-Star

SPORT1

Der britische Tennis-Star Emma Raducanu fehlt verletzungsbedingt in Wimbledon. Trotzdem kassiert die 20-Jährige in diesen Tagen mehr als die beste Britin auf dem Platz.

Trotz Verletzung die britische Großverdienerin.

Das ruhmreiche Tennis-Turnier in Wimbledon ist in vollem Gange, allerdings ohne Emma Raducanu. Dennoch gilt sie aktuell als die bestbezahlteste britische Tennisspielerin.

Das liegt nicht an ihren Leistungen auf dem Court, sondern an den Sponsorenverträgen. Die 20-Jährige hat unter anderem Nike, Dior, Tiffany, Wilson, Evian und British Airways als Partner.

Emma Raducanu fällt verletzt aus

Raducanu erlebt 2021 Riesenhype

Wie die schweizer Zeitung Blick berichtet, soll Raducanu bis zum Ende des Turnieres rund 470.000 Euro verdient haben. Zum Vergleich: Ihre Landsfrau Katie Boultier hätte mindestens bis in Viertelfinale kommen müssen, um nur ansatzweise einen ähnlichen Betrag zu verdienen.

Dieser hätte rund 400.000 Euro betragen. Allerdings schied sie bereits in der dritten Runde aus.

Raducanu liegt derzeit in der WTA-Weltrangliste auf dem 132 Platz. Woher kommt also dieser enorme Sponsorenhype?

Als 18-Jährige gewann die Britin 2021 die US-Open und durfte damit in ihren jungen Jahren bereits den ersten Grand-Slam-Erfolg feiern. Sie spielte sich in dieser Zeit bis auf den 10. Platz in der Weltrangliste vor, danach aber kam das Verletzungspech.

Fünf Trainerwechsel in 18 Monaten

Sie musste im Mai wegen Verletzungen an ihren beiden Handgelenken sowie am Knöchel operiert werden und rutschte bis heute in der Weltrangliste ab. Mit Bildern aus dem Krankenbett schockte sie ihre 2,5 Millionen Fans auf Instagram.

Zudem wechselte Raducanu in den letzten 18 Monaten aus verschiedenen Gründen insgesamt fünfmal ihren Trainer, was negative Auswirkungen auf ihre Psyche hatte. Anfang Juni gestand sie in einem Gespräch mit Sunday Times, dass sie sich wünschte, niemals die US-Open gewonnen zu haben.