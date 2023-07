Transfermarkt: Bayern-Flop Cuisance - „Dinge erlebt, bei denen manche aufgegeben hätten“

Auf das bislang Erreichte ist er aber trotzdem „ziemlich stolz“, wie er bei L‘Équipe erklärte: „Ich habe sehr früh angefangen. Das kam unerwartet. Als mich Mönchengladbach mit 18 Jahren entdeckte, konnte sich niemand vorstellen, dass ich so schnell bei den Profis anfangen würde.“

„In den folgenden Spielzeiten habe ich viel gelernt, sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen. Heute bin ich besser gewappnet“, fuhr der Franzose fort. „Ich bin heute mental stark. Ich habe schöne Dinge erlebt, aber auch schwierige, bei denen manche aufgegeben hätten, wie mein Jahr in Marseille.“