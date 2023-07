Eintracht Frankfurt: Koch plant auch Rückkehr in Nationalmannschaft - "Natürlich ein Thema"

Robin Koch will sich bei Eintracht Frankfurt nicht nur wieder ins engere Blickfeld in der Bundesliga spielen. Er spricht auch über Bundestrainer Hansi Flick.

„Die Rückkehr in die Nationalmannschaft ist natürlich auch ein Thema“ und sei „ein Punkt, der bei so einem Wechsel mit reinspielt“, sagte der Innenverteidiger am Dienstag bei seiner Vorstellung in Frankfurt.