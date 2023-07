Anzeige

FC Bayern: Manuel Neuer zurück auf Trainingsplatz - mit blauen Leggings Neuer zurück auf Trainingsplatz

So geht‘s Bayern-Torwart Neuer

Nur einen Tag nach einer Krankenhaus-Untersuchung zeigt sich Manuel Neuer schon unerwartet in Aktion - und das in vielsagender Optik . Was bedeutet das für das Bundesliga-Comeback des Keepers beim FC Bayern?

Das dürfte dem FC Bayern und seinen Fans wieder viel Mut auf ein nahendes Comeback ihrer Nummer 1 in der Bundesliga machen: Nur einen Tag nach den Untersuchungen in einem Münchner Krankenhaus ist Manuel Neuer überraschend auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

Der Nationalmannschaftskeeper absolvierte mit Torwarttrainer Michael Rechner lockere Fang- und weitere torwartspezifischen Übungen.

Bemerkenswert: Ungeachtet schweißtreibender Temperaturen von rund 30 Grad trug der Routinier dabei blaue Leggings - und damit die Farbe von Bayerns verhasstem Stadtrivalen 1860 München.

Zuletzt war noch davon ausgegangen worden, Neuer brauche mehr Zeit brauche und müsse eher individuell trainieren.

Der 37-Jährigen hat seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember kein Spiel mehr für den deutschen Rekordmeister bestritten.

Offen ist, ob Neuer mit den Bayern, die ihren Bundesliga-Start am 18. August bei Werder Bremen hinlegen, am kommenden Samstag ins fünftägige Trainingslager an den Tegernsee aufbricht.

Manuel Neuer legt beim FC Bayern wieder mit Torwarttrainer Michael Rechner los

Ihm gehe es super, „mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen“, hatte der Schlussmann des Rekordmeisters der tz gesagt, als er am Montag am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München vorgefahren war.

Dort hatten für ihn und sieben weitere Profis die obligatorische internistische Untersuchung vor dem Auftakt der eigentlichen Vorbereitung angestanden.

