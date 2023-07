Tour de France 2023: Kommt es zum deutschen Ausreißer-Coup? 10. Etappe live im TV, Stream, Ticker

Bei der Tour de France geht es nach dem ersten Ruhetag am Dienstag mit Etappe Nummer zehn weiter. Die könnte für einen deutschen Ausreißer-Coup in Frage kommen.

Nach dem Ruhetag am Montag gehen die Fahrer, die in den ersten neun Tagen bereits an ihre Grenzen getrieben wurden, endlich mal wieder mit frischen Beinen in eine Etappe.