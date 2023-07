FIFA Frauen WM 2023: SPORT1 zeigt Highlights der Deutschland-Spiele und Finale

In wenigen Tagen beginnt die FIFA Frauen WM 2023, bei der auch Deutschland um den Titel kämpft. SPORT1 zeigt die Highlights der deutschen Spiele.

Am 20. Juni beginnt die FIFA Frauen WM 2023 in Australien und Neuseeland - und SPORT1 zeigt ihnen die Highlights aller deutschen Spiele, der Halbfinals und des großen Finals 60-90 Minuten nach Abpfiff in der kostenlosen SPORT1 App und auf SPORT1.de.