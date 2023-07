FIBA und EuroLeague: Lösung im Abstellungsstreit in Sicht

Der Basketball-Weltverband FIBA und die EuroLeague scheinen vor einer Lösung in ihrem jahrelangen Abstellungsstreit zu stehen. Wie beide Parteien in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, sollen sich Klub- und Nationalmannschaftswettbewerbe in der kommenden Saison nicht mehr überschneiden. Ferner wollen beide Seiten in den kommenden zwölf Monaten weiter diskutieren, "um für beide Seiten akzeptable Lösungen zum Wohle des Basketballs in Europa und weltweit zu finden."