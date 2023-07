Medien: AS Rom will Sabitzer verpflichten

Laut italienischen Medienberichten führt die AS Rom Verhandlungen mit Bayern München über einen Transfer von Marcel Sabitzer.

Der italienische Europacup-Finalist AS Rom steht einem Bericht des Corriere dello Sport zufolge in Verhandlungen mit Bayern München über einen Transfer von Marcel Sabitzer. Demnach soll der österreichische Fußball-Nationalspieler bereits seine Zustimmung erteilt haben. Der 29-Jährige war zuletzt an Manchester United ausgeliehen.