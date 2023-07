Transfermarkt: DFB-Youngster vor Wechsel zu Inter Mailand

Seit vergangenen Sommer spielt Yann Aurel Bisseck in Dänemark bei Aarhus GF. Jetzt möchte der Innenverteidiger seinen nächsten Karriereschritt gehen und wechselt offenbar zu Inter Mailand.

Mit der deutschen U21 scheiterte Yann Bisseck unlängst schon in der EM-Vorrunde - doch nun hat der 22-Jährige wieder allen Grund zum Strahlen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, empfingen einige Dutzend Inter-Fans den 22-Jährigen am Flughafen in Linate.