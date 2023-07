NFL-Wahnsinn erreicht absurdes Level - eBay verbietet Ticketverkauf

Die Tickets für das zweite NFL-Spiel in Deutschland sind verkauft - und Millionen gehen einmal mehr leer aus. Der Fan-Ärger ist groß, auch eBay muss reagieren.

Riesenansturm auf die Tickets für das zweite NFL -Spiel in Deutschland im kommenden November!

Nach dem Vorverkauf auf die Karten für die Partie der Indianapolis Colts gegen die New England Patriots am Mittag war das gesamte Kontingent für den Deutsche Bank Park in Frankfurt binnen 30 Minuten restlos ausverkauft.