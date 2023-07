FC Bayern & Kane? Matthäus hätte Lewandowski behalten - "Preisschild kann man diskutieren"

Kane sei „einer der besten Stürmer der Welt“ und eine „Tormaschine mit eiskaltem Abschluss“, meinte der Rekordnationalspieler in seiner Sky -Kolumne: „Aber ob 100 Millionen für einen fast 30-Jährigen das richtige Preisschild ist, darüber kann man diskutieren.“

Kane sei „intelligent, macht gute Laufwege und hat ein gutes Kopfballspiel“, so Matthäus weiter.

FC Bayern: Kane will nur nach München

Der Stürmer will nach SPORT1-Informationen nur zum deutschen Meister - darüber sind andere Interessenten bereits informiert, darüber wird Kane seinen aktuellen Arbeitgeber nach seiner Rückkehr in den Trainingsbetrieb am 13. Juli auch aller Voraussicht nach persönlich unterrichten.