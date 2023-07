WWE deutet bei RAW einen Riss im deutschsprachigen Team an

Bei WWE Monday Night RAW offenbaren sich Spannungen in der Gruppierung Imperium. Trennen sich die Wege erneut und endgültig? Oder steckt etwas anderes dahinter?

Diese Szenen lassen viele Fans der Gruppierung beunruhigt zurück: Das Wrestling-Imperium WWE deutet einen erneuten Riss im deutschsprachigen Bündnis Imperium an!

Löst sich Imperium in seiner bisherigen Form ein zweites Mal auf? Oder steckt etwas anderes dahinter?

Gunther und Kaiser lassen Vinci allein zurück

Nach dem Kampf meckerte Gunther Vinci an, dass er seinen Rivalen McIntyre nicht im Zaum gehalten hätte - die beiden dürften beim SummerSlam am 5. August in Detroit um Gunthers Intercontinental-Titel antreten.