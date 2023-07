NBA: Wembanyama offenbar nicht mehr in Summer League

Supertalent Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs wird wohl nicht mehr in der Summer League der NBA zum Einsatz kommen.

Da ist auch schon wieder Pause für das NBA -Phänomen: Basketball-Supertalent Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs wird wohl nicht mehr in der Summer League zum Einsatz kommen. Dies berichteten die San Antonio Express-News und ESPN .

Dementsprechend soll das Team bei seiner Planung bleiben, den 19 Jahre alten Franzosen nicht mehr als zweimal beim Vorbereitungsturnier in Las Vegas einzusetzen.

Der 2,24 Meter große Wembanyama, den die Spurs im vergangenen Draft an erster Stelle ausgewählt hatten, hatte erst am Freitag sein Debüt gegeben.

Gegen die Charlotte Hornets agierte er höchst blass, legte er lediglich neun Punkte auf, ehe er am Sonntag gegen die Portland Trail Blazers auf 27 Zähler und zwölf Rebounds kam. Danach sagte Wembanyama, dass er sich nun auf seinen Urlaub freue und danach die Vorbereitung auf die NBA-Saison angehe.

Die NBA-Saison beginnt am 24. Oktober. In der Summer League sammeln Rookies und Jungprofis Erfahrung, anschließend geht es für die 30 Teams ins Trainingslager, bevor sie mit ihrem gesamten Kader in Vorbereitungsspielen antreten.