Tour de France 2023: Hitze macht Fahrern zu schaffen - "Ist schon mega-hart"

Die große Hitze im französischen Hochsommer macht den Fahrern bei der Tour de France mächtig zu schaffen. „Es ist schon mega-hart, gerade am Anfang, wenn das Rennen noch sehr offen ist“, sagte Deutschlands Sprinthoffnung Phil Bauhaus dem SID am ersten Tour-Ruhetag: „Ich war schon manchmal ein bisschen am Limit - man muss ein bisschen vorausschauender fahren.“