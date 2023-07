Tou de France 2023: Pogacar angriffslustig gegen Vingegaard - „Werfen jeden Tag Bomben aufeinander“

Nach einem intensiven Schlagabtausch mit Jonas Vingegaard in der ersten Woche der Tour de France will Tadej Pogacar fortan umso nachlegen.

Nach dem spektakulären Schlagabtausch mit Jonas Vingegaard in der ersten Woche der Tour de France bläst Tadej Pogacar weiter zum Angriff.

„Ich habe so etwas wie ein Momentum“, sagte der zweifache Gesamtsieger am ersten Ruhetag der Frankreich-Rundfahrt. „Ich bin sehr zufrieden mit der bisherigen Tour und fühle mich Tag für Tag besser.“ ( Alle wichtigen Begriffe der Tour de France )

Auf den ersten neun Etappen hatte sich der slowenische Herausforderer bereits mehrere intensive Duelle mit Titelverteidiger Vingegaard aus Dänemark geliefert. "Das ist eine tolle Rivalität mit Jonas. Letztes Jahr war eine der besten Touren aller Zeiten und auch diesmal wurde in der ersten Woche schon viel geboten", sagte Pogacar und stellte fest: "Wir werfen jeden Tag Bomben aufeinander, auf jeder Etappe geht es Mann gegen Mann."

Tour. Pogacar17 Sekunden hinter Vingegaard

Im Gesamtklassement liegt Pogacar inzwischen nur noch 17 Sekunden hinter Vingegaard, spätestens am Freitag dürfte es beim Schlussanstieg hinauf zum Grand Colombier zum nächsten Schlagabtausch kommen.

Die Vorentscheidung über den Toursieg fällt dann wohl gegen Ende der zweiten und Anfang der dritten Tour-Woche in den Alpen: „Ich werde jedes Jahr besser bei langen Anstiegen in der Hitze“, gibt sich Pogacar selbstbewusst: „Wir werden in den Alpen sehen, wem es besser liegt.“