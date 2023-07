Anzeige

Darts: Neun-Darter und Turniersieg! "Cool Hand" Humphries triumphiert Mit „Cool Hand“ zum Neun-Darter

Was für ein Abend für Luke Humphries in Leicester. Der Engländer wirft sich nicht nur zum Sieg, er feiert auch noch ein besonderes Erlebnis.

Was für ein Abend für Luke Humphries!

Beim Players Championship 15 in der Morningside Arena in Leicester warf sich der Engländer mit einem 8:7-Sieg über Dave Chisnall zum Erfolg. Gekrönt wurde der Triumph an diesem Abend von einem Neun-Darter.

„Ich glaube, das war mein zehnter Versuch, meine Neun-Darter-Bilanz auf der ProTour zu verdoppeln - und heute war endlich mein Tag“, zeigte sich „Cool Hand Luke“ nach dem Kunststück euphorisch.

Im Finale musste er aber nochmal um den großen Erfolg zittern. Nachdem er schon mit 7:3 in Führung lag, vergab er in drei Legs Matchdarts. Chisnall nutzte die Gunst der Stunde und erzwang so doch noch den für nicht mehr möglich gehaltenen Decider.

Dort fand Humphries jedoch wieder zu seiner Kaltschnäuzigkeit zurück und machte mit einem 13-Darter seinen zweiten Ranglistentitel innerhalb von neun Tagen klar. Zuvor durfte er bereits beim European Darts Matchplay in Trier jubeln.

Clemens und Schindler in Runde drei raus

Doch dieses Finale hatte ihn Nerven gekostet. „Ich habe in vielen Finals der European Tour gespielt, ich habe in einem großen TV-Finale gespielt, aber so nervös habe ich mich noch nie gefühlt“, gestand er im Siegerinterview.

In Leicester waren auch fünf Deutsche am Start. Martin Schindler schaffte es bis in die dritte Runde, wo er Brendan Dolan mit 2:6 unterlag. In derselben Runde war auch für Gabriel Clemens das Turnier beendet. Der „German Giant“ verlor dort gegen Ryan Searle mit 4:6.

