Philipp Lahm schwärmt von DFB-Star

Mehr Respekt! Darum ist Gündogan in Deutschland so unterschätzt

„Das Mittelfeld mit ihm, Rodri und Kevin De Bruyne kann in einem Atemzug mit dem von Real Madrid mit Casemiro, Toni Kroos und Modric in ihrer Glanzzeit genannt werden“, schrieb Lahm in seiner Kolumne in der britischen Tageszeitung The Guardian.