Bundesliga-Barometer: Das erwarten Fans von den DFB-Frauen bei der WM

In einer repräsentativen Umfrage rechnet ein Großteil der Teilnehmer mit einem Halbfinal-Einzug der deutschen Fußball-Frauen. Nur zwei Nationen werden höher eingeschätzt. Insgesamt ist das Interesse groß - trotz der schwachen Testspiele.

Die U21-Europameisterschaft ist kaum beendet, da steht schon das nächste Fußball-Großereignis vor der Tür: die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland.

Denn bei einer repräsentativen Umfrage des Bundesliga-Barometers gaben 64,8 Prozent der 5.339 Befragten an, dass sie die deutschen Spiele und die WM im Allgemeinen im Fernsehen verfolgen wollen.

Durchwachsene Vorbereitung trübt Stimmung

Immerhin 26,9 Prozent wollen sich in den Online-Medien über das Turnier informieren, 16,2 Prozent in den Print-Medien. 22,1 Prozent zeigen überhaupt kein Interesse an der WM.