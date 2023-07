Real Madrid: Aufregung um Kabinenfoto von Jude Bellingham

Was die Aufnahme so interessant macht, ist der Hintergrund. Die beiden stehen vor den Spinden der Spieler, die mit Namen und Nummern in entsprechender Reihenfolge versehen sind. So ist ganz links im Bild noch der Name Rodrygo, der die 11 trägt, zu sehen. Es folgt Luka Modric mit der Nummer 10. Auch Toni Kroos mit seiner 8 schafft es auf den Schnappschuss.