Alarm bei AlphaTauri: Verstappen-Kumpel droht F1-Aus - Nachfolger steht schon bereit

Max Verstappens Kumpel Nyck de Vries kommt nicht auf Tempo. Seine F1-Tage könnten schon in der Sommerpause gezählt sein.

Er galt als Entdeckung der vergangenen Formel-1 -Saison: Nyck de Vries kam nach Platz neun bei seinem Spontan-Einsatz als Williams-Ersatz von Alexander Albon 2022 in Monza mit Vorschusslorbeeren zu AlphaTauri.

Doch der Niederländer kann die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen. Platz zwölf in Monaco ist sein bisher bestes Resultat. Zuletzt in Silverstone landete er wieder nur auf Rang 17. Fest steht: De Vries kommt bei AlphaTauri immer mehr unter Druck.

Ricciardo möglicher Ersatz für de Vries

Ein Indiz: Am Dienstag absolviert Red Bulls Ersatzfahrer Daniel Ricciardo – längst als möglicher Nachfolger für Nyck de Vries gehandelt – Reifentests. „Und dann sehen wir mal weiter“, kommentiert Helmut Marko bei Sky .

Angesprochen auf ein mögliches Comeback des ehemaligen Red Bull-Stars grinst der Red Bull-Motorsportberater nur: „Wir schauen uns die Reifentests an und dann können wir sprechen.“

Was Marko nicht offen zugeben will: Hinter den Kulissen sollen die Planungen schon viel weiter sein. SPORT1 erfuhr: Ricciardo soll De Vries nach der Sommerpause ersetzen. In der zweiten Saisonhälfte soll es dann darum gehen, Red Bull-Junior Yuki Tsunoda mit dem einstigen Vettel-Bezwinger Ricciardo zu vergleichen.