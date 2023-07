Verurteilt wegen Missbrauchs: Skandal-Arzt Nassar im Gefängnis niedergestochen

Wie Joe Rojas, Vorsitzender der örtlichen Gewerkschaft der Strafvollzugsbeamten, der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, befinde sich der 59-jährige Nassar „so weit ich weiß in einem stabilen Zustand“. Nassar wurde laut Rojas zweimal in den Hals, sechsmal in die Brust und zweimal in den Rücken gestochen.