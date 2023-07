Frauen-WM 2023: Heftige Vorwürfe! Ermittlungen gegen Nationalcoach von Sambia

Gegen den sambischen Nationalcoach der Frauen , Bruce Mwape, wird wegen des Vorwurfs des sexuellen Fehlverhaltens ermittelt. Das berichtet The Guardian in England.

So gab der sambische Verband bereits im September 2022 bekannt, dass eine Untersuchung zu Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs an die FIFA weitergeleitet worden sei. Bei den Beschuldigten soll es sich um Mwape sowie den U17-Trainer Kaluba Kangwa handeln.

„Wenn er (Mwape; Anm. d. Red. ) mit jemandem schlafen will, muss man ja sagen. Es ist normal, dass der Trainer mit den Spielerinnen unserer Mannschaft schläft“, wird eine anonyme Spielerin vom Guardian zitiert.

„Hinter den Kulissen ist es sehr hässlich“

Der Verband ziehe es vor, „dass ein unabhängiges Gremium wie die FIFA, die dazu in der Lage ist, die Ermittlungen übernimmt. Wir werden auf jeden Fall Sanktionen ergreifen; wir haben genug Regeln und Vorschriften im Fußball, mit denen wir umgehen können“.

Sambia erstmals bei einer WM

Mwape hatte die sambische Nationalmannschaft der Frauen im Mai 2018 übernommen und sie erstmals in der Geschichte zu einer WM geführt. In Neuseeland nimmt Sambia neben drei weiteren afrikanischen Teams am Turnier teil.