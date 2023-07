Tour de France: Buchmann hofft trotz Helfer-Rolle auf Etappensieg

„Die Hoffnung besteht schon. Es kann sich ja mal wieder ergeben, dass ich in eine Gruppe reinrutsche“, sagte der Tour-Vierte von 2019 am ersten Ruhetag der Frankreich-Rundfahrt im Mannschaftshotel in Clermont-Ferrand.

„Ich muss von Tag zu Tag schauen, was der Plan des Teams ist und was möglich ist“, führte Buchmann aus. Eine ähnliche Situation wie auf der fünften Etappe, als sich der Kletterspezialist an der Seite Hindleys in einer Fluchtgruppe wiederfand und der Australier schließlich siegte, sei wieder möglich, so Buchmann.