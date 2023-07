Tour de France: Starke TV-Quoten bei Eurosport und ARD

Die äußerst spannende 110. Tour de France beschert den in Deutschland übertragenden Sendern Eurosport und ARD Top-Quoten. Wie Eurosport am Montag mitteilte, war die spektakuläre Bergankunft am Sonntag auf dem Puy de Dome mit 996.000 Zuschauern in der Spitze der beste Tour-Tag für den Privatsender seit zehn Jahren.