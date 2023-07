Kölner Haie holen 2,02-m-Riesen aus der AHL/NHL

Der achtmalige Meister aus Köln will sich mit Sustr vor allem in körperlicher Hinsicht in der Verteidigung verstärken. "Er überzeugt durch seine physische Präsenz, seine Spielintelligenz und seine Klarheit im Spiel. Andrej trifft auf dem Eis sehr gute Entscheidungen und verleiht unserem Kader weiter Qualität", kommentierte Haie-Cheftrainer Uwe Krupp. Sustr kam in seiner Karriere in acht Spielzeiten in der National Hockey League zum Einsatz und bestritt insgesamt 408 NHL-Spiele, darunter 46 in den Play-offs.