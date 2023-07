Transfermarkt: BVB-Star mit neuem Klub einig?

Beim BVB gilt Thomas Meunier in diesem Sommer als Verkaufskandidat. Jetzt soll der Rechtsverteidiger eine Übereinkunft mit einem neuen Verein erzielt haben.

Meunier war in Dortmund in der vergangenen Saison - auch aufgrund von Verletzungen - kaum zum Zug gekommen. In den Planungen zur neuen Spielzeit spielt er keine Rolle mehr, wie SPORT1 bereits im Mai berichtete.