Konsequenzen aus Spa-Tragödie: Gewichtige Stimme aus der Formel 1 erhöht den Druck

Schreck in Silverstone! Formel-1-Auto fängt Feuer

Nach dem jüngsten Todesfall steht für Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff fest - für die Rennstrecke in Spa müssen Änderungen her.

49 Fahrer sind auf der Rennstrecke in Spa-Francorchamps bereits tödlich verunglückt . In den vergangenen Jahren erwischte es dabei gleich zwei Nachwuchspiloten.

Formel 1: Wolff fordert Änderungen in Spa

„Wir lieben die Strecke und wir haben als Fahrer auch Eau Rouge geliebt. Das macht es auch aus. Aber man kann das nicht mehr so sitzen lassen. Man muss was ändern“, sagte Wolff bei Sky nach dem Silverstone-GP .

Aston-Martin-Pilot Lance Stroll hatte ebenfalls bereits für eine Änderung plädiert . Die Passage in Spa müsse „überdacht und verändert werden, denn wir haben innerhalb von vier, fünf Jahren zwei junge Talente verloren.“ Auch Ralf Schumacher hatte sich bei SPORT1 für eine Entschärfung der Eau Rouge durch den Einbau einer Schikane ausgesprochen - wie sie auch als Reaktion auf die Doppel-Tragödie um Roland Ratzenberger und Ayrton Senna 1994 in Monza zwischenzeitlich installiert war.

Die Formel 1 macht bereits in diesem Monat in Spa Halt. Am 30. Juli soll der Große Preis von Belgien stattfinden - hoffentlich ohne schwere Unfälle.