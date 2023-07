Weg von Bayern, "endlich" bei PSG: Brisante Aussage von Hernández

Bayern-Rekordeinkauf Lucas Hernández spricht im ersten Interview nach seinem Wechsel zu PSG über den neuen Klub - eine Aussage dürfte bei den Fans in München nicht gut ankommen.

In seinem ersten Interview für PSG verkündete der Nationalspieler, der seit 2019 bei Bayern spielte, zum Wechsel nach Paris: „Ich freue mich wirklich sehr, denn das ist etwas, was ich schon seit einiger Zeit tun wollte, und jetzt ist es endlich so weit.“