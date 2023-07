Freiburg startet Vorbereitung

Anzeige

Noch ohne Junior Adamu, aber mit Rückkehrer Florian Müller hat der SC Freiburg die Vorbereitung auf die kommende Saison aufgenommen.

Noch ohne Sturm-Verstärkung Junior Adamu, aber mit Rückkehrer Florian Müller hat Fußball-Bundesligist SC Freiburg am Montag die Vorbereitung auf die neue Saison aufgenommen. Da die Nationalspieler um Matthias Ginter oder die Österreicher Adamu (von RB Salzburg gekommen) und Michael Gregoritsch erst in der kommenden Woche zurück in Freiburg erwartet werden, begrüßte Trainer Christian Streich am Morgen einen stark ausgedünnten Kader zum Training.

Die U21-Nationalspieler um Noah Atubolu, der mit Rückkehrer Müller (vom VfB Stuttgart) um einen Platz im Tor konkurriert, sollen erst im Trainingslager in Schruns/Österreich (ab 20. Juli) zum Team stoßen. Auch beim ersten Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich am Samstag (16.00 Uhr) wird der Europa-League-Teilnehmer daher dezimiert sein.

"Es sind noch nicht so viele da, weil die Nationalspieler ausreichend Urlaub brauchen – und den geben wir ihnen", sagte Streich, der am Montag lediglich zwölf Feldspieler und zwei Torhüter auf dem Trainingsplatz empfing: "Ab Dienstag füllen wir mit Spielern aus der 2. Mannschaft auf, damit wir dann auch in größere Spielformen gehen können."