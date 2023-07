100-Millionen-Offerte für Pogba? Juve-Star bei Saudi-Arabien im Gespräch

Zieht es auch Paul Pogba nach Saudi-Arabien? Der 30-Jährige wird mit Al-Ittihad in Verbindung gebracht. Aktuell steht er bei Juventus Turin unter Vertrag.

Der französische Nationalspieler Paul Pogba (30) wird offenbar mit einer 100-Millionen-Euro-Offerte inklusive Bonuszahlungen vom saudi-arabischen Klub und Meister Al-Ittihad geködert. Das berichten französische Medien übereinstimmend, ebenso die Gazzetta dello Sport in Italien.

Der Weltmeister von 2018, noch bis 2026 bei Juventus Turin unter Vertrag, postete in der Nacht von Sonntag zu Montag Fotos von sich in Saudi-Arabien. Auf diesen zeigte er sich in einem weißen Gewand mit einem rot-weiß karierten Tuch um den Kopf.