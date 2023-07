Hockey: Olympia-Qualiturniere in China, Pakistan und Spanien

Die Qualifikationsturniere für die Hockey-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Paris werden in China, Pakistan und Spanien stattfinden.

Die Qualifikationsturniere für die Hockey-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Paris finden in China, Pakistan und Spanien statt. Wie der Weltverband FIH am Montag mitteilte, kämpfen die Männer im Januar 2024 bei zwei Turnieren mit je acht Mannschaften in Lahore/Pakistan und Valencia um Plätze bei den Sommerspielen, die Frauen in Changzhou/China und ebenfalls Valencia.