Transfers: Mbappé-Wechsel? Ex-PSG-Boss wird deutlich

Der Wechsel-Poker um Kylian Mbappé nimmt absurde Züge an. Ex-Sportdirektor von PSG Leonardo findet zum französischen Superstar deutliche Worte.

„Ich denke, es ist an der Zeit, dass Mbappé PSG verlässt“, erklärte der 53-Jährige bei L‘Equipe . Ein Wechsel des französischen Nationalspielers würde „zum Wohle“ des Vereins geschehen.

„Nach dem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, hat Mbappé gezeigt, dass er noch nicht in der Lage ist, eine Mannschaft zu führen. Er ist ein großartiger Spieler und ein großartiger Torjäger, aber er ist kein Anführer. Es ist schwierig, eine Mannschaft um ihn herum aufzubauen“, sagte Leonardo weiter.