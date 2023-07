DTM: "Was für ein verdammter Idiot!" Konkurrenten schimpfen über Schumacher

Am dritten Rennwochenende trifft sich die DTM am Norisring. David Schumacher sorgt dabei bei seinen Konkurrenten für gehörig Ärger.

Am Sonntag fuhr der Sohn von Ralf Schumacher im zweiten DTM-Rennen an diesem Wochenende in der Grundig-Kehre in das Heck von Patric Niederhauser. Der Schweizer drehte sich und musste wenige Runden später das Auto abstellen.