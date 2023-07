Formel 1: Verstappen interessiert sich nicht für Film von Brad Pitt

Schreck in Silverstone! Formel-1-Auto fängt Feuer

Voll des Lobes und des Respekts für die Formel 1 und insbesondere die Fahrer äußert sich Brad Pitt am Rande des Großen Preises von Großbritannien. Weltmeister Max Verstappen interessiert sich nicht für dessen Film.

Brad Pitt war nach seinem verlängerten Wochenende in Silverstone einfach nur hin und weg.

Voll des Lobes und des Respekts für die Formel 1 und insbesondere die Fahrer äußerte sich Pitt am Rande des Großen Preises von Großbritannien. „Die Teams haben uns ihre Türen geöffnet, die FIA hat uns sehr geholfen, die Formel 1 und Stefano Domenicali. Alle waren fantastisch“, sagte er bei Sky Sports UK .

Pitt herzlich empfangen

Pitt sei von den Fahrern "herzlich empfangen" worden, als er und Regisseur Joseph Kosinski (Top Gun Maverick) an der Fahrerbesprechung vor dem Rennen teilnahmen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der als ausführender Produzent an dem Film beteiligt ist, sagte, es sei "wahrscheinlich die beste Fahrerbesprechung" gewesen, "die wir je hatten".

In dem Film spielt Pitt den alternden Formel-1-Fahrer Sonny Hayes, der sich einem Formel-1-Team anschließt, das in Silverstone durch einen fiktiven elften Rennstall in der Boxengasse vertreten wurde.