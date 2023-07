Switolina: "Zweitglücklichster Moment meines Lebens"

Mit 2:6, 6:4, 7:6 (11:9) hatte sie zuvor die an Nummer 19 gesetzte Belarussin Wiktorija Asarenka geschlagen und ihr Tickets fürs Viertelfinale gegen Überfliegerin Iga Swiatek gebucht. Doch auch im Moment des Triumphs dachte Switolina an die vom Krieg geplagten Menschen in ihrer ukrainischen Heimat. "Jeder Moment, der uns Ukrainern Freude bringt, hilft uns enorm", sagte Switolina und hatte Mühe, die Tränen zurückzuhalten: "Ich habe an die vielen Menschen in der Heimat gedacht, die mich unterstützen. Die Ukraine macht schwierige Zeiten durch. Ich kann mich nicht beschweren, ich musste einfach kämpfen."