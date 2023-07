Auferstehung eines Traditionsteams! McLaren verblüfft beim Silverstone-GP die Formel 1

Was für eine Show von McLaren beim Heimrennen des Rennstalls in Silverstone !

Zwar kann Norris den in der Formel 1 aktuell übermächtigen Verstappen in Silverstone nicht lange hinter sich halten, am Ende bringt der Lokalmatador aber immerhin den zweiten Platz ins Ziel - ein Euphorieschub für das Team, das am Wochenende erstmals wieder in der ikonischen chromfarbenen Lackierung vergangener Tage antrat.