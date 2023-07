FC Bayern: Kane "würde gut passen" - DFB-Star hofft auf Transfer des England-Stürmers

Harry Kane gilt beim FC Bayern als Wunschoption für den Sturm. Nun schickt ein Bayern-Profi Liebesgrüße in dessen Richtung.

Der FC Bayern will Harry Kane unbedingt verpflichten .

Deshalb befindet sich der Klub derzeit in den Verhandlungen mit den Tottenham Hotspur, die sich aber alles andere als leicht gestalten .

Sollte der Transfer zustande kommen, würde sich ein Bayern-Star sehr freuen. „Er spielt auf dem höchsten Level in der Premier League seit vielen Jahren. So einen Spieler wollen viele Mannschaften haben. Bei uns würde er gut dazu passen“, sagte Jamal Musiala laut der Bild-Zeitung am Rande der Preisverleihung des Bayerischen Sportpreises.