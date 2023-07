Shakira-Auftritt in Silverstone heizt Hamilton-Gerüchte an! Popstar mehr als nur Glücksbringerin?

Ob Shakira und Lewis Hamilton wirklich in einer Beziehung sind, ist unklar - als Glückbringerin sollte der Brite den Pop-Superstar aber auf alle Fälle engagieren.

Denn überraschend häufig war Shakira in jüngster Zeit bei Formel-1-Rennen anzutreffen. Erst beim Miami-GP, dann in Barcelona und nun auch in Silverstone.