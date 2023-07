Fortuna als Tabellenführer in die Bundesliga-Play-offs

Fortuna Düsseldorf geht durch drei Siege am letzten Spielwochenende als Tabellenführer in die Play-offs der Amputierten-Fußball-Bundesliga.

Fortuna Düsseldorf geht als Tabellenführer in die Play-offs der Amputierten-Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Dirk Hilgers gewann am dritten Spielwochenende der Saison in Wetzlar drei ihrer vier Partien und ist beim Heimspiel bei den Play-offs in Düsseldorf favorisiert.