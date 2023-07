Transfermarkt: Kane-Deal? Bayern legen wohl nach

Bayern München offeriert Tottenham laut Sky ein Angebot von 80 Millionen Euro plus mögliche Boni für einen Wechsel von Harry Kane zum FCB.

Wie Sky am Sonntag berichtete, hat der deutsche Rekordmeister bei Kanes Klub Tottenham Hotspur ein Angebot über 80 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen hinterlegt. Auch The Athletic berichtet von einem zweiten Angebot.