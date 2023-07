Formel 1: Viele Fans erkennen diese deutsche Legende nicht wieder

Heinz-Harald Frentzen ist aktuell vor Ort beim Großen Preis von England in Silverstone und überraschte dort viele Anhänger von einst mit seinem aktuellen, im Vergleich zu seinen aktiven Zeiten stark veränderten Look: in Ehren ergraut und mit einem modischen Vollbart. Der mittlerweile 56 Jahre alte Frentzen präsentierte diesen unter anderem auch in einem Interview mit dem deutschsprachigen Sky. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)