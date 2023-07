Anzeige

DTM: Preining gewinnt am Norisring und bleibt Spitzenreiter Preining feiert ersten Saisonsieg

Thomas Preining gewinnt Rennen auf dem Norisring © IMAGO/Thomas Pakusch/SID/IMAGO/Thomas Pakusch

Bei der DTM verteidigt Thomas Preining dank eines ersten Sieges in diesem Jahr seinen Spitzenplatz.

Porsche-Pilot Thomas Preining (24) hat seinen ersten Saisonsieg in der DTM gefeiert und verlässt den Norisring als Gesamtführender. Der Österreicher setzte sich am Sonntag auf dem Stadtkurs in Nürnberg vor dem dreimaligen Meister Rene Rast (Minden) durch, Dritter wurde Titelverteidiger Sheldon van der Linde (Südafrika/beide BMW).

Preining war bereits mit einer knappen Führung zur dritten Saison-Station gekommen, ließ im Samstagsrennen mit Rang zwölf aber viele Punkte liegen. Van der Linde gewann den ersten der beiden Läufe in Nürnberg und ist nun auch wieder ein Faktor im Titelkampf. Nach sechs Rennen liegt Preining (88 Punkte) knapp vor dem Südafrikaner (78).

Preining, Sohn des früheren Motorrad-Rennfahrers Andreas Preining, war im vergangenen Jahr in die DTM aufgestiegen und hat eine besondere Beziehung zum Norisring: Vor fast genau einem Jahr gelang ihm auf dem 2,3 Kilometer langen Kurs zwischen Zeppelinfeld und Dutzendteich sein erster Sieg in der Rennserie, die vergangene Saison schloss er letztlich auf dem fünften Gesamtrang ab.

In diesem Jahr zählt Preining zu den konstantesten Piloten, fuhr in Oschersleben, Zandvoort und nun in Nürnberg jeweils einmal aufs Podest und schwang sich zum Titelkandidaten auf. Seinen ersten Saisonsieg am Sonntag machte er auch durch ein hartes Überholmanöver gegen Routinier Rast klar.