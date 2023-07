Kunstturn-DM in Düsseldorf: Brendel verpasst dritten Titel

Pascal Brendel wird am Reck nur Vierter © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Thomas Haesler

Der deutsche Mehrkampf-Meister Pascal Brendel hat am Abschlusstag der deutschen Kunstturn-Meisterschaften in Düsseldorf am Reck seinen dritten Titel verpasst.